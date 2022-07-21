Спрятался, весь трясется: мишка из Красноярского края терпит боль и ждет помощи

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Обитатели региона не смогли помочь полярному зверю и тот ушел мучиться в одиночку.

Белый медведь, который забрел в поселок Диксон Красноярского края, стал совсем печальный. Еще недавно оставленная рабочими банка сгущенки привлекла полярного короля. Тот с удовольствием ее попробовал, однако язык мишки застрял в злосчастной консервной банке. С тех пор бедное животное бродит по поселку с горестным видом, а сердобольные жители не в силах помочь горемыке.

Как только не пытались обитатели региона освободить медведя из ловушки. Однако хищник не позволяет притронуться к банке. То ли его волнуют бесконечно тянущиеся ладони людей, то ли сильная боль не дает животному расслабиться. Вытащить мишку из сладкого капкана помогут только ветеринары. Они, кстати, уже спешат на помощь полярному несчастливцу.

Глава Диксона Николай Бурак обратился в Минэкологии, на зов руководства поселка незамедлительно отреагировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Теперь к медведю летят московские специалисты, дабы избавить его от страданий. К сожалению, из-за погодных условий, им пришлось остановиться. Сейчас спасатели находятся в Норильске, и ждут разрешения продолжить путь.

А пока невнимательный мишка ищет спасения в одиночестве. Зверь совсем устал от бесконечно болтающейся неприятной жестянки на языке. Лапы полярного красавца предательски трясутся, животное с потерянным видом очень ждет прибытия спасателей. Теперь хищник чувствует себя уязвимым, и дабы скрыться от внешнего мира ушел на шесть километров от поселка.

Очевидец Дмитрий серьезно обеспокоен судьбой косолапого. Он испугался, что медведь не дождется помощи. Тогда мужчина скорее пошел искать белого мишку, засняв весь процесс на камеру. Спустя некоторое время поиски увенчались успехом. На кадрах видно как тоскливый и встревоженный полярный зверь прячется от дождя под холодными камнями.

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