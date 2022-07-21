Захарова о решении назвать беспозвоночных в честь Зеленского: «Символично»

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Выбор был сделан неспроста — у бесхребетного животного и украинского президента много общего, считает дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла уместным решение ученых назвать африканское морское беспозвоночное в честь президента Украины Владимира Зеленского. Фото животного она разместила в Telegram-канале.

«Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского, сообщает британский научный журнал Royal Society Open Science. <…> Символично, да и похожи», — резюмировала дипломат.

На снимке изображены части морского организма, отдаленно напоминающие щупальца, которые сходятся по центру. Примечательно, что в честь лидера Незалежной назвали именно беспозвоночное животное. Ведь многие политики и пользователи Сети из разных стран уже неоднократно отмечали, что до настоящего политика Зеленскому далеко — президент Украины бесхребетный и абсолютно несостоятельный как отдельная политическая фигура.

Распространено также мнение, что Зеленскому стоило продолжать карьеру комика и шоумена, ведь даже став президентом, он не избавился от сценических привычек и линии поведения. Клоуном главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали даже собственные бойцы, попавшие в плен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Зеленский записал обращение к согражданам из туалета поезда.