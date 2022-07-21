Дом Вито Корлеоне из «Крестного отца» можно снять за $50 в сутки

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Хотите почувствовать себя настоящим мафиози? Тогда вам точно в Нью-Йорк!

Почувствовать себя мафиози и пожить в доме самого Вито Корлеоне предлагают туристам в Нью-Йорке. В августе владельцы роскошного особняка, в котором снималась трилогия «Крестный Отец», откроют двери для всех желающих. Этот подарок фанатам устроили в честь 50-й годовщины выхода на экраны первой части.

Роскошный особняк стоит в пригороде Нью-Йорка на Стейтен-Айленде. На площади 580 квадратных метров — пять спален, семь ванных комнат, бассейн с морской водой, домашний бар и спортзал. Стоимость аренды — всего 50 долларов в сутки. При этом, есть возможность познакомиться с Аль Пачино, который сыграл сына Дона Корлеоне. Дом актера находится по соседству.