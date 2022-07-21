Полный вперед: как корабли готовятся к параду в честь Дня ВМФ в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Главный военно-морской парад страны состоится 31 июля.

Этой ночью в Петербурге прошла репетиция парада ко Дню ВМФ. Моряки отрабатывали один из самых сложных элементов — проход в узком фарватере между опорами разведенных мостов. Чтобы все было четко, корабли в колонне должны идти с постоянной скоростью и на одинаковом расстоянии друг от друга.

«Для наших командиров это несложная задача, но задача, которая требует внимательности и серьезного подхода к своей работе», — заметил военнослужащий.

В преддверии военно-морского праздника экипажи тренируются каждые две ночи. Корабли и катера заходят в Неву после того, как под мостами пройдут караваны сухогрузов. Из-за этого переправы сводят на час позже обычного.