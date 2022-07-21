Власти Ирака призвали нанести жесткий удар по Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ameer Al Mohmmedaw; 5-tv.ru

Тысячи иностранцев вышли на протесты из-за действий Анкары в Курдистане.

В Багдаде этой ночью было неспокойно. Тысячи людей вышли на улицы, протестуя против действий Анкары в иракском Курдистане. Накануне турецкая армия обстреляла курорт Заху. Погибли шесть иностранных туристов, еще три десятка человек получили ранения. В ответ лидер одной из влиятельных шиитских организаций «Армия Махди» — Муктада Ас-Садр — призвал власти Ирака нанести ответный удар. Фактически это означало бы объявление войны. Протестующие всю ночь жгли на улицах турецкие флаги.

Посол Турции вызван в МИД для объяснений, а из Анкары уже отозван временный поверенный. Кроме того, Совет по нацбезопасности Ирака поручил МИД подготовить досье о нарушениях суверенитета страны со стороны Турции.