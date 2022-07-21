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Теми, кто лояльно относится к России, «занимаются» правоохранители.

Большинство украинцев не хотят эвакуироваться из зоны боевых действий в Донбассе и ждут прихода союзных войск. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Ежедневно на подконтрольную ВСУ территорию удается вывезти не более 350 мирных жителей, поэтому Киев намерен действовать более жестко — людей будут эвакуировать насильно.

Кириленко отметил, что среди тех, кто отказывается уезжать, «часть как-то лояльно относится» к России и добавил, что правоохранительные органы «тоже этим занимаются».

Ранее корреспондент «Известий» побывал в освобожденном городке Приволье под Лисичанском — об этом писал 5-tv.ru. Местные жители рассказали, что украинские боевики обстреливали мирное население и забирали себе гуманитарную помощь.

Все больше украинских военнослужащих отказываются воевать, и Киев выпускает на поле боя уже отъявленных преступников. Так, на свободу вышли члены формирования «Торнадо»*, которых судили за пытки, грабежи, изнасилования и убийства.

Между тем, по данным российского Минобороны, на территорию РФ с начала спецоперации в общей сложности эвакуировано порядка 2,7 миллиона человек. Эвакуация проходила без помощи украинских властей, более того — киевский режим пытался создать препятствия для вывоза людей из опасных районов.

* «Торнадо» — запрещенное в России украинское националистическое формирование.