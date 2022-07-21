Мгновенно достигают целей: как «Тюльпаны» уничтожают позиции ВСУ на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Минометчики работают максимально четко и слаженно. Националистам дают ни один шанс сложить оружие.

Вот так по позициям ВСУ работают тяжелые минометы «Тюльпан», аналогов которым в мире нет. Получив координаты целей с беспилотников, расчеты занимают позиции, наводят орудия и открывают огонь.

Работать «Тюльпаны» могут по любым объектам противника, но чаще всего их применяют для уничтожения укрепленных командных пунктов, поразить которые не могут другие виды артиллерии. После стрельбы минометчики меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. И уже с нового места наносят очередной удар по националистам.

«Задачи поступают постоянно, непрерывно. Работаем интенсивно. Работа идет и днем, и ночью», — рассказал один из военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что, кроме страха оставили в Лисичанске украинские националисты.