Как двигаются люди на ранних стадиях деменции?

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Благодаря новым технологиям, исследователи могут получать объективные данные о здоровье человека. Как им это поможет в борьбе с заболеванием?

Исследователи университета Джонса Хопкинса узнали, что болезнь Альцгеймера, или деменцию можно распознать на ранней стадии по двигательной активности. Исследование опубликовано журналом Journal of Alzheimer.

Специалистам помогли браслеты со специальными датчиками. Похожие есть в аксессуарах для занятий фитнесом. По данным мониторов ActiGraph, у здоровых и больных людей двигательная активность заметно различается. Те, у кого ранняя стадия заболевания, двигаются меньше. В частности, речь идет о периоде с шести утра до полудня и с полудня до шести вечера.

«Мы склонны думать о физической активности как о потенциальной терапии для замедления снижения когнитивных функций, но это исследование напоминает нам, что снижение когнитивных функций может, в свою очередь, замедлить физическую активность — и мы, возможно, когда-нибудь сможем отслеживать и обнаруживать такие изменения для более раннего и более эффективного лечения», — сказал автор исследования Амаль Ванигатунга.

Специалисты отмечают, что благодаря подобным устройствам, исследователи получают объективные данные об активности человека днем, а также о режиме его сна и уровне кислорода в крови.

Кроме того, деменция может влиять не только на активность и деятельность мозга. Болезнь связана с недугами ЖКТ. Так, согласно данным ученых, генетические профили заболевших Альцгеймером и имеющих проблемы с желудком и кишечником схожи. В список проблем включены язва желудка, синдром раздраженного кишечника и многое другое. Помимо всего прочего, люди с повышенным уровнем холестерина рискуют столкнуться с деменцией, пишет Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возникновение болезни Альцгеймера связали с «ядовитыми цветами» в мозге.