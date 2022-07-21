Эксперты спрогнозировали резкое снижение цен на недвижимость

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Последний раз жилье столь стабильно дешевело в 2014–2015 годах.

В ближайшее месяцы недвижимость может упасть в цене на 10-15%. Об этом рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в интервью «Известиям».

Он уточнил, что речь в данном случае идет о недвижимости на вторичном рынке. Причем тенденция сохраняется четвертый месяц подряд — только за последние три месяца удешевление составило 4%. Похожая ситуация последний раз наблюдалась после кризиса 2014–2015 годов. Это говорит о том, что в данном сегменте цены всегда веду себя циклично — за периодом роста следует период стагнации, чему предшествуют существенные изменения в экономике.

«После резкого роста ключевой ставки в декабре 2014 года, с марта 2015 года цена средняя цена продажи вторичной недвижимости в России снижалась на протяжении 32 месяцев, следом за которыми последовал бурный рост, в итоге сейчас средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России на 89,7% больше, чем в 2014 году», — отметил Хусаинов.

Между тем, тренд на снижение цены на этот раз затяжным, вероятнее всего, не будет. Предположительно, он продлится до весны 2023 года.

На сегодняшний день, по словам Хусаинова, самое заметное снижение средней стоимости квадратного метра вторичного жилья отмечается в Перми — 1,6%, на втором месте Ростов-на-Дону — 1,2%, на третьем Самара — 1%. А вот в Москве недвижимость не сильно подешевела — всего на 0,2%, в северной столице — на 0, 4%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно учитывать при покупке загородного дома в садоводческом товариществе.