Только два варианта: названа причина разрыва Молочникова и Варнавы

Фото: Instagram* / kislomolochniy

Почему актриса удалила совместные фото с возлюбленным? Есть ли шанс на примирение?

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава порвала отношения с режиссером Театра на Малой Бронной Александром Молочниковым. Вроде бы, все было хорошо, но, видимо, между возлюбленными пробежала кошка.

В сети пошли слухи о том, что пара рассталась. Поводом для них стала взаимная отписка актрисы и режиссера друг от друга. Также были удалены совместные фотографии. По информации Telegram-канала «Курятник», Молочников начал служебный роман с одной из актрис.

«Под описание молодой и свободной актрисы подходят две девушки: Анастасия Ильинская и Елизавета Базыкина. Обе состоят в труппе Театра на Бронной с 2022 года», — написано в посте.

Известно, что вся труппа была в курсе того, что Молочников имел связь с одной из барышень, но коллеги по цеху предпочли промолчать. Кроме того, как только в интернете начались обсуждения разрыва, режиссер вновь подписался на Варнаву, но та в ответ никак не отреагировала. До этого, Варнава была в отношениях с Константином Мякиньковым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Варнаву заподозрили в расставании с Молочниковым.

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