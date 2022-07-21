Новак заявил, что РФ не будет поставлять нефть при цене ниже затрат на добычу

Вице-премьер Новак: РФ не будет поставлять нефть при цене ниже затрат на добычу

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Radicevic

Антироссийские санкции уже привели к подорожанию черного золота и продовольственному кризису в Европе. Теперь G7 обсуждает «потолок» стоимости добываемого Россией топлива.

Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае установления цены на нее ниже затрат на добычу. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак комментируя обсуждаемый странами G7 «потолок» стоимости российского черного золота. Чиновник подчеркнул, что страна не станет работать себе в убыток — такого расклада правительство не допустит.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — сказал он в эфире Первого канала.

Государства «Группы семи» ищут пути ограничить доходы Москвы от экспорта. Сделать это к данному моменту не удалось ни с помощью эмбарго на российскую нефть, ни отказами зарубежных компаний от сотрудничества. В связи с этим коалиция обсуждает введение предельной цены на топливо из РФ. В ответ на соответствующие публикации в СМИ официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что планы G7 могут привести к росту цен на нее.

Президент страны Владимир Путин в ходе встречи с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи отметил, что антироссийские санкции наносят ущерб их авторам на Западе — они уже привели к росту цен на нефть и продовольственному кризису. Оценивая энергетическую политику Европы, глава государства пошутил, что ЕС просчитался, как эксперт в области нетрадиционных отношений сделав ставку на альтернативные источники энергии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Всемирный банк озвучил призыв ослабить санкции против РФ.