На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лены Киреевой

Фото, видео: 5-tv.ru

Неудачное течение легкой болезни поразило нервную систему девочки.

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Срочная помощь необходима шестилетней Лене из Пензы. Обычная простуда обернулась для девочки трагедией — в результате осложнений у ребенка была поражена вся нервная система. Лена разучилась ходить и даже говорить. Врачи поставили диагноз атаксический синдром. И чтобы девочка снова могла жить полноценной жизнью, необходима реабилитация стоимостью в один миллион рублей. Таких денег у семьи нет.

Но сегодня на Пятом канале — «День добрых дел». И все вместе мы можем помочь Лене: просто отправьте СМС на номер 7511 с суммой пожертвования или наведите камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

Обе Лены, и обе — Киреевы, маленькая пациентка и врач ЛФК. Сначала они дурачатся, а потом возвращаются к мучительной растяжке. И так четыре года: бесконечные тренировок по несколько раз в неделю.

Даже обычная прогулка по парку для Лены –это, по сути, отработка навыков. Ее правая рука и нога работают неправильно. Это не мешает девочке кататься с горки и играть на площадке. Но не дает, например, спускаться по лестнице, а главное — ходить. Только мама знает, с каким трудом дочка смогла освоить простейшие движения.

«Чтобы она правильно кинула мячик, ей нужно это показать. Вплоть до того, что ее руку правильно провести. Прыжки мы до сих пор в полной мере даже не освоили», — рассказывает Татьяна Киреева, мама Лены.

Когда-то Лена прыгала и бегала как все дети. Ходила в садик. Но в три года заболела банальной ОРВИ. Возникли осложнения. Врач прописал антибиотики, и тогда произошла трагедия.

«На очередном уколе антибиотика у нее случился анафилактический шок, что привело к коме, к остановкам сердца. Мы два месяца провели в реанимации и из здорового ребенка превратились в новорожденного ребенка с полной потерей всей навыков», — вспоминает Татьяна Киреева.

Лена разучилась ходить, говорить, не могла держать голову. Родителям сказали: помочь способна только длительная реабилитация. Но во всех государственных клиниках ребенку отказали, посчитав, что шансы минимальны. Лечиться пришлось за свой счет. В итоге девочка прогрессировала на глазах.

«Когда она только начала заниматься, были серьезные, помимо двигательных нарушений, сенсорные нарушения. Сейчас, конечно, все в разы лучше, чем было», — отметила врач лечебной физкультуры Елена Киреева.

«Однажды прозвучала от нашего невролога фраза, что мы можем довести ее до такого состояния, что окружающие ничего не будут замечать необычного в ней», — с дрожью в голосе рассказала мама маленькой Лены.

Восстановление Лены теперь только вопрос денег. Кредит ее родителям уже не дают и накоплений больше нет, а в августе нужно начинать новый курс реабилитации за 340 тысяч рублей. До конца года их нужно минимум три.

«Чтобы она выровнялась, чтобы она начала ходить как обычный ребенок. То есть она может — потенциал у нее очень большой реабилитационный. И соответственно, чтобы она пошла в обычную школу», — объяснила главный врач Центра реабилитации Лилия Вахрушева.

Сейчас Лене шесть с половиной лет, совсем скоро ей идти в первый класс. Она вовсю готовится — учится писать и читать. Чтобы девочка смогла сама стоять на линейке, важно не упустить время, которое работает против нее. Если не найти деньги на реабилитацию, с большой долей вероятности девочка растеряет с таким трудом наработанные навыки.

«Я не хочу даже думать о том, что у нас не получится собрать данной суммы. У меня самая важная цель в жизни — это поднять ребенка, чтобы она была как все дети, здоровой», — поделилась сокровенным желанием Татьяна Киреева.

Мама верит — Лена обязательно научится ходить. Может быть, когда-нибудь даже на каблуках. И точно — не держась больше за ее руку.

Итак, чтобы помочь Лене, отправьте СМС на короткий номер 7511 с суммой, которую вы готовы пожертвовать — она автоматически спишется с вашего мобильного счета.