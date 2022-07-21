По всей линии фронта: как ВС РФ «Ураганами» уничтожают оружие НАТО на Украине

Военкор «Известий» показал, как РСЗО «Ураган» уничтожают оружие НАТО на Украине

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Полный пакет снарядов только одной такой установки способен зачистить территорию в несколько футбольных полей.

Плотным огнем укрепленные позиции украинских националистов кроют и наши реактивные системы залпового огня «Ураган». За очередной атакой наблюдал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

На этих кадрах с беспилотника, дальнобойная американская гаубица — М777. Ее засекла наша воздушная разведка. Удар, мощный взрыв и пушки нет. Украинское орудие уничтожили «Ураганы» группировки «Отважные».

«Задачу приняли, оперативно выехали в район, навелись и открыли огонь», — поделился начальник расчета с позывным «Стрела».

Длина ракеты — 5 метров, калибр — 220 миллиметров. Сейчас «Ураган» заряжают специальным снарядом, который способен пробить перекрытие толщиной в полметра.

Такими снарядами уничтожают укрепленные доты. Позиции «Урагана» находятся в 20 километрах от блиндажей ВСУ.

«Дальность таких снарядов до 35 километров, поражают живую силу противника и малую бронированную технику. Площадь поражения таких снарядов на боевой машине — четыре футбольных поля полным пакетом», — объяснил начальник расчета «Ураган» с позывным «Кинжал».

Двадцатитонные машины на скорости движутся на огневые позиции. Пять минут — и реактивная система залпового огня готова открыть ураганный огонь.

«Прекрасно понимаем, что от нас зависит жизнь и здоровье личного состава, наших товарищей боевых. Поэтому пытаемся выполнить задачу в максимально кротчайшие сроки, точно и аккуратно», — отметил начальник расчета с позывным «Стрела».

РСЗО «Отважных» сейчас наносят удары по всей линии фронта. Каждая звезда на бампере этого «Урагана» — это успешно пораженная цель. Всего таких звезд здесь 14. Огонь в основном ведут по укрепленным позициям националистов.

Защищают комплексы бойцы мотострелковой роты.

«Гранатомет — на всякий случай, если будет танкоопасное направление, выскочит танк или какая-то легкобронированная техника мы могли бы отразить нападение противника, уже своими силами», — объяснил водитель с позывным «Джакс».

Пока боевой расчет сворачивает реактивный комплекс, по рации командиру «Урагана» приходят координаты новой цели.

Только за один боевой выход этот «Ураган» уничтожил несколько броневиков, пушку и две укрепленные позиции боевиков.