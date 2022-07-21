Фото: www.globallookpress.com / Mohammad Javad Abjoushak

Елена Зеленская заявила, что не смогла согласно протоколу произносить «мирные речи», как принято у первых леди.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в ходе выступления в Конгрессе США попросила у американцев системы противовоздушной обороны (ПВО) для вооруженных сил страны (ВСУ). Трансляцию вел YouTube-канал Yahoo Finance, в своем Telegram-канале первая леди Незалежной также продублировала основные тезисы своей речи. По ее словам, следовать негласному правилу и рассуждать о мире не смогла.

Во время речи Зеленской членам Конгресса демонстрировались фотографии погибших мирных жителей Украины. Супруга президента подчеркнула, что благодарна Штатам за уже оказанную военную помощь, позволяющую «обезопасить миллионы украинцев», но добавила, что помогать нужно лучше. О жертвах киевского режима в Донбассе женщина, как и другие европейские и украинские политики, традиционно умолчала.

«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось не чтобы вести войну на чьей-то еще земле, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО для защиты от ракет», — заявила она.

Видео выступления Зеленской в социальных сетях опубликовал также ее супруг, похвалив ее за эмоциональную речь «искреннюю и от души». Подписчики во мнениях разделились. Одни поддерживали «лучшую в истории» первую леди Украины, другие смеялись, в очередной раз услышав просьбы о вооружении, которое, конечно же, «не будет использоваться против мирных граждан». Прежде этим занимался только глава Незалежной, говорили пользователи сети, теперь подключил благоверную. Следующее выступление, шутили, откроет один из наследников Зеленского.

«Уже и она просит? Выпрашивает? Попрошайничает?»

«Цирк продолжает гастролировать…»

«Будто „Оскар“ позвали вручить… Странно все это и как-то противно»

«Зеленский, сколько ты уже оружия выпросил, куда ты его деваешь?»

«Теперь и жинка клянчит. Семейный подряд»

«Почему не упомянули, сколько детей в Донбассе погибли от ракет со стороны Украины?» — писали комментаторы.

Елена Зеленская вышла за рамки протокола, попросив у США оружие для ВСУ. Instagram* / zelensky_official/

Елена Зеленская в своем посте по итогам визита в США заявила, что выполнила главную цель поездки, попросив оружие для киевского режима. Она подчеркнула, что обратилась к конгрессменам не как к политикам и представителям партий, а как к матерям и родителям, дедушкам и бабушкам, дочерям и сыновьям. И не как первая леди — как мать и дочь.

«Я просила о системах ПВО, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках. Чтобы не разрушали детские комнаты и семьи. Ибо мы хотим, чтобы каждый отец и каждая мать могли сказать своему ребенку: засыпай спокойно, больше не будет воздушных тревог, ракетных ударов. Разве это большое желание? И я думаю, оно было услышано», — сказала Зеленская.

Стоит отметить, что спецоперация РФ на Украине последовала за очередной серией обстрелов ВСУ по городам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Главы региона обратились к Москве с просьбой о признании и поддержке во избежание гуманитарной катастрофы. Президент России Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию преступного киевского режима, а также защиту от «геноцида и издевательств» мирного населения Донбасса. Жители ЛДНР жили под огнем в течение восьми последних лет.

Запад, и на девятый год вооруженного конфликта не замечающий его последствий, продолжает накачивать Незалежную оружием. 19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал шестнадцатый пакет военной помощи Украине. Речь шла о реактивных системах залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасах для РЗСО и артиллерии.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об изменившихся географических задачах спецоперации.

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