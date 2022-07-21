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Певец Джастин Бибер вернется на сцену после перенесенного паралича лица

Оксана Тарасова 15
Певец Джастин Бибер вернется на сцену после перенесенного паралича лица

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Мировое турне Justice подразумевает 75 концертов, но позволит ли грозный диагноз знаменитости завершить грандиозный проект?

Канадский певец Джастин Бибер возобновит тур Justice после паузы из-за серьезного недуга — синдрома Рамсея-Ханта, вызвавшего паралич половины лица. Представитель артиста сообщил прессе, что масштабная программа выступлений, подразумевающая 75 концертов по всему миру, будет продолжена с 31 июля. Диагноз заставил исполнителя отложить несколько дат турне по Северной Америке в начале июня, но он, судя по всему, намерен вскоре наверстать упущенное.

Первый концерт Бибера состоится на летнем фестивале в итальянском городе Лукка, далее последуют пять представлений в Европе в августе. В сентябре музыкант планирует отправиться в Южную Америку, затем в Южную Африку, на Ближний Восток, в Азию, Австралию и Новую Зеландию. Только к началу 2023 года он вернется в Европу. Отложенные выступления, предположительно, будут перенесены на следующую весну. В социальных сетях певца не было объявлено о возобновлении тура, но даты опубликованы на его официальном сайте.

«Джастин Бибер отложил оставшиеся даты своего турне по Северной Америке в начале июня после того, как ранее объявил, что борется с синдромом Рамсея-Ханта. В случае с Бибером редкий вирус вызвал паралич лицевого нерва. Поделившись своим диагнозом в Instagram* 10 июня, Бибер отложил свои первые июньские концерты в Вашингтоне, округ Колумбия, Торонто и Нью-Йорке, а затем и оставшуюся частью североамериканского этапа тура», — пишет Variety.

Комментируя срыв гастролей, исполнитель наглядно продемонстрировал фанатам последствия недуга. Он не мог улыбнуться, пошевелить лицевыми мышцами с одной стороны, при моргании веки опускались вразнобой. Певец объяснил, что физически неспособен выступать, более того, состояние на тот момент только ухудшалось, несмотря на терапию, включающую, в том числе, специальные упражнения.

Instagram* / justinbieber

Синдром Рамсея-Ханта — одна из атипичных форм проявления опоясывающего лишая (опоясывающего герпеса), при котором вирус поражает нервную систему. Возбудителем болезни является вирус ветряной оспы или вирус герпеса 3-го типа — варицелла-зостер. Недуг может долгое время «спать». Известно, что два года назад у Бибера обнаружили также болезнь Лайма в запущенной стадии, она была вызвана укусом клеща. Кроме того, музыканта подозревали в опасных играх с запрещенными веществами.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предрек Джастину Биберу полный паралич, глухоту и слепоту.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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