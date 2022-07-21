Кладбище слонов и носорогов возрастом 1,4 миллиона лет нашли на Кубани

Фото, видео: 5-tv.ru

В экспозиции Азовского музея-заповедника можно увидеть единственный в мире скелет пятиметрового чудища — кавказского эласмотрерия — такими питались только-только «выпрямившиеся» люди, Homo erectus.

Древнее кладбище слонов и носорогов возрастом 1,4 миллиона нашли ученые на берегу Азовского моря. Доисторические окаменелости, собранные на Таманском полуострове, в Темрюкском районе Кубани, были собраны в почти целый скелет кавказского эласмотрерия — на этих чудищ, судя по артефактам, охотились древние люди. Основная часть останков была обнаружена на раннепалеолитической стоянке Homo erectus (человека прямоходящего) близ грязевого озера Синяя Балка.

Азовский музей-заповедник — единственный на планете обладатель скелета упомянутого древнего носорога. Экспонат вот уже десять лет прославляет регион. Первые свидетельства обитания человека на Таманском полуострове были найдены 20 лет назад. С тех пор была собрана большая коллекция костей, которая многое рассказала о быте предка современного человека.

«На этом памятнике основные кости — это кости слонов и носорогов-эласмотериев. Это не просто ископаемые, это животные, которых видел древний человек, употреблял мясо этих животных в пищу… Достаточно крупное животное (Кавказский эласмотерий. — Прим. ред.), крупный носорог с куполообразным вздутием на лобных костях. Почти 2,4 метра в высоту, 4,5 метра в длину и около шести тонн веса. Такое животное обитало на нашей территории 1,5 миллиона лет назад», — рассказала заведующая отделом палеонтологии и природы Азовского музея-заповедника Галина Тимонина.

Сейчас на Таманском полуострове проходит настоящая историческая спасательная операция. Омываемые берега его могут вскоре разрушиться, и местонахождение вместе с окаменелостями просто смоется морем. Если это произойдет, «уплывут» из рук ученых и орудия древних людей, и окаменелости, и многие уникальные знания о прошлом. Археологи и палеонтологи с прежней тщательностью, но в ускоренном темпе работают, спешат сохранить историю.

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