Съедобная ловушка: ветеринары вылетели в Диксон для спасения белого медведя

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Из-за человеческого мусора жизни короля Севера грозит серьезная опасность.

Вся страна сейчас следит за историей, которая развивается в Заполярье. Ветеринары пытаются спасти белого медведя, который сам вышел к людям в Диксоне, рассчитывая на помощь. Животное может погибнуть из-за обыкновенной жестяной банки. Подробности у корреспондента «Известий» Владислава Тамошаускаса.

Несколько дней белый медведь бродит по рабочему поселку Диксон и заглядывает в каждую дверь. Хищник не проявляет агрессии к человеку — сюда он пришел за помощью. Из пасти животного торчит ржавая жестяная банка.

В банке язык медведя зажат словно в капкане. Она мешает хищнику питаться, и похоже уже давно. Косолапый сильно исхудал и обессилен от голода.

Спасать краснокнижное животное на Север уже вылетела группа ветеринаров из Московского зоопарка. На время хищника придется обездвижить: по-другому удалить банку не получится. На процедуру уже есть разрешение Росприроднадзора.

«Местным жителям, безусловно, его лучше не ловить, никак не пугать ни в коем случае. После того, как будет освобожден от инородного предмета, будет перемещен на расстояние от людей с минимальным запасом пищи, чтобы он мог выжить в дикой природе», — рассказала о порядке действий спасателей замруководителя Росприроднадзора Татьяна Кузнецова.

Все чаще белых медведей приходится спасать из смертельной опасности. Зимой на берег Енисея выходил медвежонок, который сидел неподвижно целую неделю. Эксперты считают, что злую шутку с хищниками играет человеческое присутствие на Севере.

Медведица по кличке Урсула попала в красноярский зоопарк четыре года назад. Сюда ее тоже доставили из Диксона — исхудавшая самка питалась на городской свалке, а потом пошла к людям. Горы отходов, словно магнит, раз за разом притягивают белых медведей из дикой природы.

«Это взрослый медведь, ему более четырех лет однозначно. Он не ел никакую сгущенку, это кто-то бросил банку с тушенкой. Поэтому когда мы говорим: „не надо пищевые отходы выкладывать для диких зверей“, — утилизируйте, убирайте. Он за два километра понимает, где запах, откуда же он знает, что человек ему такой капкан устроил, в который он может попасть. Категорически это запрещается делать», — посетовал охотовед Андрей Кудактин.

Но после спасения медведь может вернуться на свалку: животных манит легкая добыча. Тогда его придется эвакуировать с Севера навсегда. На всякий случай ему уже подыскивают новый дом в зоопарке.