В Волгограде спасают людей с остановившегося колеса обозрения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini; 5-tv.ru

Люди оказались в плену тесных кабинок на высоте 15 этажей.

Кадры, которые зрителям со страхом высоты лучше не смотреть. В центральном парке Волгограда в эти минуты эвакуируют людей с 50-метрового колеса обозрения. Для наглядности: это как 15-этажный дом.

Остановилось оно еще около восьми вечера, его пытались запустить механически, то есть фактически вручную. Но в какой-то момент колесо начало крутиться слишком быстро.

В итоге к этому моменту спасателям удалось вызволить из кабинок несколько человек. Среди них, как сообщается, маленькие дети. Их осматривают медики скорой.