Фото: Instagram* / uspenskayalubov_official

Сейчас знаменитая артистка живет в ладу с наследницей, продюсирует ее творчество и наслаждается семейным общением. Но забыть скандал она никак не может.

Певица Любовь Успенская рассказала о горе и позоре, что пережила из-за своей единственной наследницы Татьяны Плаксиной. Скандал, стоит отметить, прогремел на всю страну, его долго обсуждали в популярных ток-шоу и прессе. Сегодня мама и дочь живут в ладу и любви, однако прошлое то и дело напоминает о себе. В очередном интервью королева шансона поделилась переживаниями на этот счет.

В 2018 году в Коста-Рике Плаксина упала с велосипеда и получила серьезные травмы. Пострадало лицо, были сломаны ребра и челюсть, выбиты несколько зубов. Осложнило ситуацию неудачное лечение и заражение. Девушка перенесла несколько операций и длительную реабилитацию. По словам матери, то падение сильно изменило Плаксину, пробудило в ней певицу.

Но гармонии в музыке предшествовала драма — в телеэфире наследница обвинила Успенскую в жестоком обращении, потом уехала в США к отцу. Позже другу артистки Казимиру Шнайдеру удалось уговорить Татьяну вернуться в Россию. Послушалась, приехала, поговорила с мамой и сумела с ней примириться. Звезда объяснила ситуацию проблемами дочери с запрещенными веществами, по ее словам, Плаксина не отдавала отчет своим действиям, потому и клеветала на мать.

«Я познала горе с моей дочерью: авария, клиники, операции. Пережила позор, когда Таня в неадекватном состоянии выливала на меня грязь. Я тогда не понимала, почему она так враждебно ко мне относится», — цитирует Успенскую 7Дней.ru.

Плаксина, отметила знаменитость, тоже не представляла в кризисный момент, какой ущерб наносит репутации родительницы. Но теперь, добавила, она счастлива, чувствует себя свободной и радуется, что ее ребенок всегда рядом. Вместе Успенская и Плаксина работают над репертуаром, записывают песни, строят планы. Звезда шансона подчеркивает, что видит в дочери настоящий талант, иначе не стала бы продвигать ее в шоу-бизнесе.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Любови Успенской пожаловалась, что мама распугала всех ее кавалеров.

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