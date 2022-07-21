Поклонники Юры Шатунова обратились к Тарзану с необычной просьбой

Фото, видео: Instagram* / tarzan___official

Неожиданным талантом супруга Наташи Королевой, танцовщика Сергея Глушко, фанаты решили почтить память покойного певца.

Поклонники покойного экс-солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова обратились к танцовщику Сергею «Тарзану» Глушко с необычной просьбой — написать портрет усопшего артиста к сороковинам. Такая мысль появилась у фанатов после очередной публикации стриптизера. В своем микроблоге он опубликовал видео с очередным живописным шедевром и привел в восторг подписчиков. Художественное увлечение звезды определенно набирает обороты, а работы становятся все более впечатляющими.

На новой картине Тарзана была изображена темнокожая девушка с покрытой головой и рисунком на лице по традиционным африканским мотивам. Автор создал целую серию полотен с экзотичными женщинами, смеющимися детьми в жарких пейзажах. Цвет, игра теней, красивые лица композиции — почитатели таланта танцовщика не сомневаются и в его художественном даре.

Фанаты восхищены художественным талантом Сергея Глушко. Instagram* / tarzan___official

«Сергей, вы не перестаете нас удивлять!»;

«Класс! Не перестану восхищаться!»;

«Потрясающе!»;

«Сергей, вас можно попросить от имени народа к 40 дням Юрия Васильевича Шатунова его портрет?» — пишут фолловеры.

Глушко пока не отреагировал на просьбу, однако панихида по покойному состоится скоро, 1 августа: тогда и узнают фанаты, внял ли их просьбам художник. Юра Шатунов скончался в ночь на 23 июня в результате обширного инфаркта. Ему стало плохо во время загородного отдыха с друзьями в Подмосковье, артист пожаловался на боли и спазмы в груди. Товарищи сами отвезли его в ближайшую сельскую больницу, оттуда реанимационная бригада направилась в больницу Домодедово. Местные врачи не смогли спасти певца. Ему было 48 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему к могиле Шатунова приставили охрану.

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