Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

Режиссер призвал коллег по артистическому цеху думать своей головой, а не транслировать чужие мысли.

Тигран Кеосаян резко раскритиковал российских актеров и звезд шоу-бизнеса, которые осудили спецоперацию по защите Донбасса. Режиссер упрекнул коллег в том, что они выражают не собственную позицию, а повторяют чужие высказывания.

«Вы — тихушники, которые и деньги хотите зарабатывать, и ассоциироваться с этой властью не хотите. Я хочу спросить, где я могу увидеть ваши работы, мысли, посты? Дело в том, что, конечно же, актеры — сенсорные люди, хорошие они, плохие — неважно. Я бы, может быть, поверил их декларациям, постам, если бы не знал их как актеров, которые произносят плохой, а иногда очень талантливый текст, написанный очень умными драматургами», — заявил режиссер в своем авторском шоу «Кеосаян Daily».

Супруг главреда RT Маргариты Симоньян с самого начала спецоперации в Донбассе горячо поддержал действия российского правительства и армии, выступая с нелицеприятной критикой в адрес их противников.

Особенно крепко от Кеосаяна достается так называемой творческой элите, то есть его же коллегам по артистическому цеху. К примеру, ранее режиссер поддержал супругу, публично обвинившую юмориста и телеведущего Максима Галкина в попытке прикрыть браком по расчету нетрадиционную ориентацию.

Одну из самых ярых противниц спецоперации актрису и телеведущую Татьяну Лазареву Кеосаян заподозрил в «экспериментах со спиртосодержащими напитками».

Кроме того, как писал 5-tv.ru, режиссер назвал выжившим из ума лидера «Аквариума» Борис Гребенщикова после того, как тот передал крупную сумму в помощь украинцам.