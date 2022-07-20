Иллюзия дееспособности: как команда медиков «собирает» Байдена на выступления

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; shurov.ru; 5-tv.ru

Американскому лидеру пора отправиться на пенсию и под контроль сиделки.

В американских СМИ стали обсуждать уже не только странные поступки действующего главы государства Джо Байдена, но и то, сколько ему в принципе осталось с учетом очевидных проблем со здоровьем.

Издание The American Thinker опубликовало материал, в котором практикующий врач, проанализировав состояние президента США, сделал неутешительный вывод — прогрессирующее старческое слабоумие и вполне вероятная естественная смерть на втором сроке, если, конечно, Байден будет избран.

Психиатр Василий Шуров в беседе с 5-tv.ru отметил, что сейчас американского лидера держит на плаву команда профессиональных медиков. Если бы не их помощь, вряд ли ему бы удавались даже такие, не самые удачные выступления с «приветствием» воздуха и ответами невпопад.

«На человека работает команда врачей. Да, мы видим очень незначительную часть его жизни, когда там либо читает с большого экрана, либо очень четкие инструкции по карточкам зайди, сядь на свое место, — отметил психиатр. — То есть его фармакологически собирают в кучу, дают четкие указания на эти представительские функции».

Отдельно он обратил внимание на то, что бурным поток вопросов от журналистов Байдену не назовешь. Пресса задает один-два вопроса, согласованных заранее, максимально простых. Желающим же поговорить с главой государства «сверх меры» попросту отказывают.

«Это полная имитация дееспособности. На самом деле мы видим, что человек недееспособен. Он не может ответить на элементарный вопрос, он путается. Он даже может перепутать в какую сторону идти, здоровается с невидимками. То есть человеку под 80 лет, идет обычное старческое слабоумие. Что там в основе лежит, какое дегенеративное заболевание — другой момент», — высказал свою точку зрения специалист.

По мнению психиатра, судя по поведению Байдена, в его головном мозге погибло уже очень много нейронов, и компенсировать эту потерю так просто не удастся.

«Как следствие, нам определенные трюки показывают, которым его обучили, с ним проговорили несколько раз», — обратил внимание Шуров.

При этом у Байдена имеются очевидные проблемы с памятью, он путает людей — живых и мертвых, не может вспомнить имена и фамилии собеседников.

«Мне, как психиатру, очень печально смотреть. Положено уже сидеть на пенсии вместе с сиделкой, какие-то элементарные вещи выполнять, а человек вынужден выполнять функции первого лица государства. В том числе и публично его надо демонстрировать периодически хотя бы», — отметил врач.

Для сравнения он напомнил о поведении экс-главы США Дональда Трампа. Политик был постоянно вовлечен в свою работу, активно вел Twitter, выступал эмоционально, очень живо.

«Человек каждый день был вовлечен, очень живой, очень активный, эмоциональный и вот это амимичное несчастное потерянное лицо, которое мы должны наблюдать сейчас, — наверное, разница значительна», — подытожил психиатр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что зрители Fox News оценили визит Байдена в Саудовскую Аравию.