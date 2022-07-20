Военный эксперт развенчал миф о «жутком супероружии» HIMARS

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; REUTERS / MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE, 5-tv.ru

Распиаренные американские РСЗО не являются сложной целью для российских систем ПВО, заявил Юрий Кнутов.

Американские установки HIMARS вовсе не столь страшны и неуязвимы, какими их пытается представить киевская пропаганда. С этим оружием можно успешно бороться, и у российских военных есть средства для этого. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«На мой взгляд, родилась легенда о „жутком супероружии“, с которым мы якобы не можем бороться. Мы боремся и достаточно эффективно. Наша система противовоздушной обороны перехватывает HIMARS, уничтожает их. Для нас они не являются очень сложной целью», — заявил эксперт.

Потенциальная проблема, по словам Кнутова, заключается в поставках на Украину родственных HIMARS установок М270 MLRS, способных наносить массированные удары.

По словам эксперта, М270 — этот тот же HIMARS, только умноженный на два. То есть там установлена пусковая установка не с шестью, а с 12 ракетами в двух транспортно-пусковых контейнерах.

«Вот они произвели пуск 12 ракет в направлении одной цели, примерно на одной высоте — мы имеем „Панцирь“, который перехватывает четыре цели. Вот мы четыре ракеты сбили, остальные восемь причинили ущерб. Массированный удар в данном случае оказывается эффективным», — пояснил Кнутов.

Он отметил, что предотвратить удар М270 российские военные могут двумя способами. Один подразумевает усиление ПВО за счет повышения плотности зенитно-ракетных установок. Другой путь — комплексная борьба с этими системами.

«Что подразумевает под собой комплексная борьба? Нужно увеличить количество беспилотников, которые будут постоянно дежурить в воздушном пространстве. При появлении подобных установок выдавать информацию нашим „Искандерам“, и они будут поражать HIMARS или MLRS», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что на Украине сейчас нет современных систем ПВО, способных перехватить «Искандеры». В то же время российские «Калибры» может сбивать только часть украинских противоракетных систем и то с крайне низкой вероятностью.

«Мне кажется, легенда родилась, что HIMARS прикрываются системами противовоздушной обороны, потому что на сегодня украинское ПВО процентов на 80 прекратило свое существование», — заявил Кнутов.

На днях Минобороны показали кадры уничтожения пусковой установки и заряжающей машины американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Британский журналист Джек Бакби назвал это плохой новостью для Североатлантического альянса, так как система считается одной из лучших артиллерийских разработок Запада.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал, что США выделят Украине новый пакет помощи, который будет включать артиллерию и системы залпового огня HIMARS. Кроме того, во Франции готовятся передать Киеву 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR взамен уничтоженных и захваченных российскими военными.