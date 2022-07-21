Путин сообщил на форуме АСИ о наступлении в мире новой эпохи развития

Фото, видео: Майшев Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Президент внимательно прислушивался к каждой идее молодых изобретателей.

В мировой истории наступает новая эпоха, а Запад не в состоянии предложить свою модель будущего. Об этом говорил сегодня президент на форуме Агентства стратегических инициатив. Модель тотального доминирования, так называемого, «золотого миллиарда» Владимир Путин назвал неоколониальной и расистской и рассказал, что по может спасти мир от кризиса. Выступление президента слушал корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Презентационный ролик не случайно начинался со знаменитой гагаринского: «Поехали!». Эти проекты — а их в Агентство стратегических инициатив было прислано рекордные 19 с половиной тысяч — должны обеспечить «технологический прорыв России», сравнимый с первым полетом в космос гражданина нашей страны. Поэтому Путин начинает с глобального» так называемый «однополярный мир золотого миллиарда» уходит в прошлое, вот поэтому России так жизненно-необходим «технологический суверенитет». Люди, которые могут его обеспечить, как раз и сидели в зале, слушая главу государства.

«Как на глобальном, так и на национальном уровне идет выработка основ и принципов, гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка. Альтернатива существующему и существовавшему до сих пор однополярному мироустройству безусловно становится тормозом для развития цивилизации. Модель тотального доминирования, так называемого, золотого миллиарда несправедлива. Ну почему этот золотой миллиард из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми и навязывать свои правила поведения??? Поэтому сегодня элиты этого золотого миллиарда панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития», — заявил глава РФ.

Владимир Путин в понедельник провел совещание по Нацпроектам и приоритетным целям развития. На нем он говорил о важности подготовки инженерных кадров. Проект интерактивной платформы «Восток», который представила Оксана Кухарчук, как раз и призван обеспечить сквозную подготовку инженеров на базе российского оборудования для замены иностранных продуктов.

Президент слушал презентацию Оксаны внимательно, что-то записывая в блокноте. И даже присоединился к аплодисментам

Важное сообщение от президента: уже в этом сентябре в школах запланировано открытие инженерных классов — начиная с пятого. Массовый набор инженеров вполне оправдан. Турбины от Siemens забрали на ремонт в Канаду, и долго не отдавали. А вдруг в какой-то момент не отдадут? Вот тогда нам и очень пригодится собственная инженерная школа.

Виолетта Журавская из Екатеринбурга представляет уникальный проект для тех, кто передвигается на инвалидных колясках. В нашем обществе для них придумали эвфемизм «маломобильные граждане». Задача приложения, разработанного Виолеттой, — сделать таких, как она, полностью мобильными. Сообщить, есть ли в торговом центре, магазине, ресторане или кафе пандус, лифт, специальный туалет, медпункт, да еще и проиллюстрировать это фотографиями и картами с геотегами.

Глубоко символично само место проведения этого форума. Бывшая Городская электростанция номер два на Болотной набережной. 99 лет она питала Москву электричеством. Стала своеобразным городским арт-объектом, про нее даже Мандельштам писал стихи. Потом некоторое время стояла заброшенной, но сейчас сделан капитальный ремонт, и она превратилась в креативное пространство, которое питает наше общество новыми идеями развития.

Экологическое развитие — момент крайне важный, но главное, по мнению Путина, чтобы оно не принимало формы извращенные, как сейчас в Западной Европе. Которая, не подумав, сама ввела антироссийские санкции. А теперь — призывает своих граждан экономить. Грязными, во всех отношениях, картинками.

Президент отмечает: все конструктивные и самые важные предложения получат поддержку: на уровне главы государства, от правительства, депутатов, региональных властей и, что очень важно, со стороны коммерческих структур с мощными бюджетными возможностями. Многие из авторов идей сейчас в таком положении: есть прототипы, но пока нет полноценного финансирования.

«Для этого задействовать механизм реализации общественно значимых проектов граждан страны которой создаются правительством, Внешэкономбанком, вот Агентством стратегических инициатив с активным участием регионов. Хотел бы подчеркнуть нужно выстроить не только на обучение команд выделить им необходимое финансирование критически важно, как можно быстрее по конкретным направлениям в пилотном, экспериментальном правовую базу на практике отрабатывать все нюансы внедрения хороших, смелых, порой даже нестандартных опережающих время идей, чтобы они становились основой для системных изменений по всей стране», — отметил российский лидер.

Поэтому эта встреча столь важна, как для главы государства, так и для российских инноваторов. Чтобы четко видеть и понимать, как надо выйти на тот самый путь к жизненно важному и спасительному технологическому суверенитету.