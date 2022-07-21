Дачные войны: как садоводы разбираются с мошенниками в руководстве СНТ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Слишком часто в садовых товариществах стали выявлять случаи мошенничества, когда председатель присваивал себе деньги дачников.

Дачную справделивость воссстановили под Волгоградом, причем силами самих дачников. Они задались вопросом, на что тратятся их взносы — а это десятки миллионов рублей в год. При этом, дороги не ремонтировали, мусор не вывозили, а председатель только богател. До последнего времени. Садоводы объединились и добились его увольнения.

Поможет ли этот опыт остальным обманутым дачникам? Расскажет корреспондент «Известий» Виталий Молев.

Народу на площади столько, что не протолкнуться. У садоводов большой праздник: председатель товарищества, работой которого возмущены сотни человек, наконец, ушел в отставку. Теперь дачники выбирают новое правление.

«Это доска, чтобы все посмотрели, как наше начальство работало раньше. Как председатель и бухгалтер нас обворовали», — показал «стенд позора» один из дачников.

Проблемы с водой и вывозом мусора, плохие дороги и старые коммуникации, — люди не понимают на что руководство СНТ тратило 19 миллионов каждый год.

Товарищество находилось в шаге от банкротства, но правление не стеснялось выписывать себе зарплаты и премии, а также обслуживать свои машины за счет дачных взносов.

Терпение садоводов лопнуло, когда правление заподозрили в сговоре с местным бизнесменом и главой Союза СНТ. Председатель зачем-то платил фирме коммерсанта за юридические услуги, хотя в штате товарищества числился свой специалист. Дачники уверены — с помощью этой нехитрой схемы парочка могла отмывать деньги.

Так это или нет, мы решили выяснить лично у дачного председателя, но вместо себя он отправил супругу. Бизнесмен — наоборот — на удивление встретил с распростертыми объятиями. Заверил: обвинения дачников — абсурд.

«Никогда не работал юристом в СНТ. Мы даже услуг им не оказывали», — ответил на обвинения Александр Хватов, председатель Союза садоводов и огородников города Волжский.

То ли Хватов врет, то ли же председатель что-то скрывает. Ответ на этот вопрос придется искать полицейским и следователям, которым все чаще приходиться ездить на дачи не на отдых, а по работе — разбираться в конфликтах садоводов и выборного руководства.

Это Челябинская область. Садоводы в буквальном смысле выбивают с обнаглевшего председателя свои деньги — дачники обвинили руководителя товарищества в хищении семи казенных миллионов.

По всей стране таких историй сотни. Садоводы оплачивают взносы, которые год от года только растут, но ни отчетов, ни толка не видят. Зато видят, как богатеет руководство товариществ. В Башкирии дачники избили одного из представителей правления СНТ. Люди устали платить за все втридорога, а жить словно на помойке.

Одни предпочитают такие меры, другие — мирные и действуют через суд. Петербургская пенсионерка получила кипу квитанций. Но за что — не понимает. На огород приезжала редко, правление работало недобросовестно. Так почему же должна платить как все дачники, задалась вопросом дачница. Суд и эксперты с ней согласились.

Садоводы в городе Волжский пошли другим путем. Всем товариществом вышли на народное вече и выбрали другого председателя. Новому правлению предстоит как можно быстрее принять дела и разгрести огромное количество проблем, которые оставил прежний руководитель.