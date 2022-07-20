Стала известна причина госпитализации 17-летнего футболиста Пиняева

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Игрок «Крыльев Советов» почувствовал себя плохо на тренировке. По некоторым данным, у спортсмена парализовало руку.

У госпитализированного футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева был выявлен пневмоторакс. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Нападающий был госпитализирован, ему был сделан рентген, который выявил пневмоторакс. В реанимацию футболист не попадал», — подчеркнул собеседник портала.

Пиняева увезла с тренировки скорая помощь после того, как 17-летний футболист неожиданно упал на газон. По некоторым данным, спортсмен вдохнул травинку, после чего его состояние ухудшилось. Также, как сообщает «Спорт-Экспресс», у него парализовало руку.

Сергей Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. На его счету за прошлый и текущий сезоны — 31 матч. Спортсмен забил четыре гола и провел три результативные передачи.

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