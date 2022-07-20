Hasta la vista, baby: Борис Джонсон попрощался с парламентом словами Терминатора

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Тереза Мэй, судя по взгляду, которым она наградила своего преемника, скучать по нему не будет.

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершил свою прощальную речь перед парламентом легендарной фразой Терминатора Hasta la vista, baby. Об этом сообщает телеканал Sky News, отмечая, что политик также дал небольшое напутствие своему будущему преемнику.

«Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были», — отдельно отметил Джонсон.

Он подчеркнул необходимость снижения налогов, а также продолжения поддержки украинцев и укрепления связей с США. По мнению политика, при всей любви к казначейству все же иногда стоит идти на риск.

«Если бы мы всегда прислушивались к казначейству, мы бы не построили М25 или туннель под Ла-Маншем», — считает премьер.

Подводя итоги своего нахождения на посту, Борис Джонсон отметил успешную борьбу его команды с пандемией и помощь другой стране в «спасении от варварства».

«Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и Hasta la vista, baby (в переводе с испанского „До свидания, детка“. — Прим. ред.)», — завершил он свою речь.

Однопартийцы проводили уходящего Джонсона дружескими похлопываниями по плечу и аплодисментами. Оппозиционеры же не удостоили уже бывшего премьера хлопками.

Особенно в Sky News обратили внимание на лицо предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Она сначала не встала, чтобы выразить уважение своему преемнику. После же политик, по мнению журналистов, выглядела разъяренной. Вероятно, скучать по Джонсону она не будет.

О своей отставке Борис Джонсон объявил 7 июля на фоне массового ухода политиков из его правительства. Более 50 человек отказались работать с ним после назначения премьером королевства замешанного в скандале с сексуальными домогательствами Криса Пинчера на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии.

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