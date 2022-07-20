Альтернатива есть всегда: Путин назвал напиток полезнее «Кока-Колы»

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В соответствии с распоряжением главы государства, богатый витаминами отечественный напиток скоро появится на прилавках магазинов по всей стране.

Отличной альтернативой вредной газировке является традиционный русский напиток — иван-чай. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Развивать производство национального напитка в стране предложил председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов. Российский лидер инициативу поддержал.

«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь Coca-Cola, там одна химия», — отметил Путин.

Глава государства пообещал в этот же день дать указания министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства иван-чая. Он также распорядился приложить к бумагам пачку этого напитка.

Кроме того, президент спросил о производстве иван-чая. Ему объяснили, что это растение можно встретить по всей территории севера страны.

«Вы так рукой показали, как будто он здесь вокруг этого здания. Я уже хотел пойти собирать», — пошутил Путин.

В июне Coca-Cola объявила об окончательном уходе с российского рынка. Компания приняла такое решение из-за несогласия с Россией при проведении специальной военной операции на территории Украины. Вместе с Coca-Cola с российских прилавков исчезнут напитки под брендами Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Fuzetea, Adez, Pulpy, Innocent, Rich, «Моя семья» и «Добрый».

Ранее 5-tv.ru выяснил, отличаются ли российские аналоги Coca-Cola от американского оригинала.