В России ужесточили наказание за скандирование мата

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Раньше штраф составлял от десяти до 30 тысяч рублей. Теперь сумма взыскания увеличились десятки раз.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) ужесточил наказания за поведение болельщиков. Штраф увеличился за скандирование ненормативной лексики на стадионах и применение пиротехники. Заявление главы ведомства Артура Григорьянца привел Sport24.

Что касается скандирования ненормативной лексики, за первый матч был штраф 10 тысяч рублей, за второй — 20 тысяч рублей, за третий матч — 30. Теперь за выкрики мата придется отдать до 200 тысяч рублей.

Что касается пиротехники, то максимальный штраф увеличен со 125 до 200 рублей и запрет допуска зрителей до трех матчей. Единичный случай увеличен с 10 до 50 тысяч рублей. Если пиротехника попадет в игрока, официальное лицо или болельщика, хулигану придется отдать до одного миллиона рублей.

К слову, после победы «Спартака» в матче за Суперкубок России в конце мая около 500 болельщиков красно-белых перегородили Мясницкую улицу. Болельщики зажигали пиротехнику и кидали петарды. Тогда правоохранители задержали около 50 хулиганов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что болельщики освистали и потребовали прогнать с поля «Би-2» на Суперкубке России.