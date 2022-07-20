Варшавер раскрыл всю правду об экстренной госпитализации 78-летней Чуриковой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; АГН Москва; 5-tv.ru

Ряд СМИ сообщил о якобы падении Чуриковой с ужасающими последствиями в виде переломов грудины, ребер и подвздошной кости.

Новости о переломанных ребрах Инны Чуриковой — ложь. Такое заявление 5-tv.ru сделал директор «Ленкома» Марк Варшавер, отметив, что с актрисой все хорошо, она жива-здорова.

«Никаких ребер она не ломала. Уже мне звонят: «Ребра сломаны, вообще еле дошла, еле довезли, лежит в реанимации». Все это ложь», — пояснил глава легендарного театра.

Он признался, что его самого жутко напугали новости про переломанные ребра Чуриковой, с которой он совсем недавно разговаривал. Главе «Ленкома» об этом рассказали журналисты, желавшие получить опровержение или подтверждение столь шокирующей информации.

«Слава богу, наша великая актриса жива-здорова, улыбается над всей этой информацией, которой сейчас постоянно интересуется пресса», — отметил Варшавер.

Ряд СМИ опубликовал данные о том, что 78-летняя актриса была госпитализирована после падения. Якобы медики диагностировали ей перелом грудины, ребер и подвздошной кости.

Ранее 5-tv.ru писал о реабилитации Яны Чуриковой после операции. Телеведущей удалили аппендикс.