Одиннадцать сотрудников Запорожской АЭС ранены при атаке беспилотников ВСУ

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Удар по территории атомной электростанции нанесли три дрона-камикадзе.

Одиннадцать сотрудников Запорожской АЭС пострадали при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации Энергодара.

Уточняется, что четверо из получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.

Удар по территории Запорожской АЭС нанесли три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«По предварительной информации, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала, радиационный фон атомной станции в норме.