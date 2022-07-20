Байден ничего не сделает: как один звонок Путина может парализовать половину США

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Ракетный комплекс «Сармат» является сильнейшим стратегическим оружием во всем мире. Боятся его даже те, кто пока «скалит зубы» на сверхдержаву, уверены китайские эксперты.

Владимиру Путину хватит всего одного звонка в Минобороны РФ, чтобы парализовать половину США. Такую точку зрения высказали китайские аналитики в материале о российском ракетном комплексе «Сармат» для Baijiahao.

«Россия недавно представила боевую систему, которая одним ударом способна стереть с лица земли половину территории США. В ближайшие десять лет в этого оружия не будет у конкурентов», — полагают эксперты.

Они отметили, что слова президента России Владимира Путина о становлении «Сармата» на боевое дежурство в конце 2022 года взволновали многие государства Европы и США, поскольку подобного оружия в их арсенале не будет еще очень долго.

По мнению китайских специалистов, сейчас «Сармат» — сильнейшее стратегическое оружие на Земле. А в случае непосредственной угрозы территориям РФ, например, со стороны США, президенту России будет достаточно одного звонка с приказом в Министерство обороны, и ракетный комплекс быстро разрешит ситуацию.

«Американская система ПРО совершено бесполезна перед этим оружием, она его не остановит», — полагают аналитики из КНР.

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» разработан в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам специалистов, он может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс.

Траектории, по которым ракета может доставлять боеголовки, крайне трудно отследить даже перспективным комплексам ПРО.

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