В «Ленкоме» прокомментировали госпитализацию Инны Чуриковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

В ряде СМИ появилась информация, что 78-летняя звезда находится в тяжелом состоянии в реанимации после падения.

Информация об экстренной госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой не соответствует действительности. Об этом заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер в интервью 5-tv.ru.

«С Инной Михайловной все в порядке, она не падала и ничего не ломала», — подчеркнул глава культурного учреждения.

Ранее в ряде СМИ появились данные о том, что 78-летняя актриса пожаловалась на резкую боль в грудной клетке после падения. Ей якобы диагностировали перелом ребер, грудины и подвздошной кости.