ВМФ России уничтожил свыше 200 украинских военных в Одесской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Степан Петренко
Уничтожено 19 единиц бронетанковой техники.
Военно-морской флот России нанес удар по пункту временной дислокации украинской 35-й бригады морской пехоты в Одесской области. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Объект находился вблизи населенного пункта Дачное. Там проходила подготовка резервистов для Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности.
«Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства», — уточнил Конашенков.
По словам представителя министерства обороны, в ходе атаки Воздушно-космические силы РФ уничтожили еще около 40 украинских боевиков в Соледаре Донецкой Народной Республике, нанеся высокоточным оружием удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара также было уничтожено 19 единиц бронетанковой техники.
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