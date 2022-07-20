Шахматный спорт пострадает из-за отказа Карлсена состязаться с Непомнящим

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Очень плохо, когда сильнейший шахматист и мировой чемпион по этому спорту — два разных человека.

Действующий чемпион мира по шахматам, гроссмейстер из Норвегии Магнус Карлсен отказался от участия в состязании за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Российский шахматист Сергей Карякин считает этот поступок с его стороны вредным для шахматного спорта. Об этом спортсмен рассказал в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Это со всех точек зрения плохо. Традиционно, всегда роль чемпиона мира была очень высокой в шахматах. Всегда все на него равнялись. Все привыкли отбираться к чемпиону мира, чтобы потом была возможность бросить ему перчатку, сыграть матч на первенство мира. И тут получается прецедент, когда чемпион вроде не уходит из шахмат, он остается сильнейшим шахматистом мира, но в то же время сильнейший шахматист мира и чемпион — это будет два разных человека. Это, конечно, плохо», — отметил Карякин.

За все годы существования шахматной федерации спортсмен вспомнил только один подобный случай. Это момент, когда американский шахматист Роберт Фишер обыграл советского соперника Бориса Спасского. После этого он перестал выступать в фациальных шахматных состязаниях. По словам Карякина, тогда Фишер ушел из спорта, потому что добился звания чемпиона мира.

В ситуации с норвежским гроссмейстером все обстоит иначе. Чемпион остался в шахматах, но уходит от своего титула без боя. Именно это действительно не правильно, по мнению Сергея Карякина.

Стоит отметить, что в Международной шахматной федерации сообщили, что Карлсен официально не отказывался от матча с Непомнящим, передает ТАСС.

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