Путин провозгласил наступление новой эпохи в мировой истории

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На плаву останутся лишь те государства, которым удалось сохранить суверенитет и не плясать под дудку кукловодов.

Мир движется к новой исторической эпохе, в которой главная роль отведена государствам с устойчивым суверенитетом, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

По мнению главы государства, попытки западных элит сохранить существующий порядок тщетны, ведь грядут революционные трансформации.

«Только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», — указал Путин.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что изменения будут необратимы и заложат новые принципы мироустройства.

«Как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально-ориентированного и безопасного миропорядка, альтернативного существующему или, можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации», — добавил президент.

О происходящем на глазах переустройстве мира уже заговорили и за рубежом Так, экс-премьер Британии Тони Блэр провозгласил окончание господства Запада. По его мнению, место «у руля» готовятся занять Китай, Россия и Иран.

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