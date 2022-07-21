Любовь не вечна: когда домашнее животное может полакомиться телом хозяина

Ветеринары Гольнева и Алекберов: голод и психические проблемы могут заставить животное есть человеческое мясо

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Все мы привыкли, что питомцы преданны своему хозяину до последней секунды. Однако бывают случаи, когда человек умирает раньше животного. Любовь не проходит, но ее заменяет другое чувство.

Домашние животные, несмотря на большую любовь к своему хозяину, в определенные моменты могут употребить в пищу человеческое мясо. Всему виной инстинкты, заявила ветеринарный врач Татьяна Гольнева в беседе с Газета.ру.

Такое может произойти, если, к примеру, хозяин умер в квартире, а покормить животное некому.

«Даже собака, безмерно любящая своего владельца, после его смерти может съесть, потому что, во-первых, у нее работает инстинкт, а во-вторых, животное понимает, вы уже не хозяин, а что-то другое. И когда домашний питомец ест человеческое мясо — он воспринимает его как пищу ради выживания», — объяснила Гольнева.

Но подобные случаи все же исключение из правил, когда животное или совсем одичало от голода, или когда у питомца нарушено психическое здоровье. С мнением эксперта согласен и ветеринар Азиз Алекберов.

«Даже голодные, претерпевшие жестокое обращение и изможденные собаки не бросаются на хозяев, чтобы их съесть. Но от безвыходности даже люди начинают поедать других людей», — добавил он.

А в качестве примера привел авиакатастрофу, произошедшую 13 октября 1972 года в Андах. В тот злополучный день на борту самолета находилось пять членов экипажа и 40 пассажиров. Воздушное судно потерпело крушение у подножия горы Анды. Лишь спустя почти два месяца выживших 17 человек удалось спасти. Все это время они питались телами погибших.

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