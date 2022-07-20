Лавров объяснил, почему Украина не пойдет на переговоры с Россией

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Запад толкает Незалежную на войну с Россией до «победного конца».

Западные кураторы киевского режима не допустят его мирных переговоров с Россией, пока Украина не «победит» в боевых действиях. Тем самым они внушают руководству Незалежной несбыточные надежды. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, опубликованном на сайте РИА Новости.

«Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен и многие другие, включая Борреля, главного дипломата, говорят о том, что Украина должна победить на поле боя, что Украина не должна идти сейчас на переговоры, потому что у нее слабые позиции на фронте. И Украина должна сначала исправить это положение и лишь потом с позиции силы начать разговаривать. Вот говорят „в пользу бедных“ — вот это в пользу бедных», — отметил Лавров.

По словам министра, Великобритания и США не только накачивают Украину смертельными вооружениями, но и вовсю подталкивают Киев к их использованию. Лавров напомнил, что вместе с оружием на Украину прибывают также иностранные инструкторы, которые и подкидывают дров в огонь конфликта.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения».