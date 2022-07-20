Евросоюз принял решение впервые провести зиму без российского газа

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В оголтелой экономической войне против России страны Запада готовы оставить без отопления собственное население.

Европейский союз вынужден впервые провести зиму без российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в ходе брифинга.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих атомных электростанций или угольных станций», — сказал Бретон.

В свою очередь замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал страны переходить на альтернативную энергетику, которая впервые стала рентабельной в условиях повышения цен на газ, пишет Bloomberg.

Еврокомиссия готовится утвердить план по экономии газа на зиму, предполагающий, что отопление в общественных местах ограничат лишь 19 градусами. Эксперты прогнозируют Европе социальные потрясения и кризисные условия уже в ближайшие месяцы.

Так, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев назвал действия ЕС «клиническим идиотизмом» и предрек странам Европы падение уровня жизни вплоть до введения продуктовых карточек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходит в европейских государствах на фоне остановки «Северного потока».