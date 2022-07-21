«В жестком режиме работаешь»: актер Горянский рассказал, что сгубило Писанку

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Внезапная смерть артистки Русланы Писанки потрясла и Россию, и Украину.

Звезды сериала «Сваты» Русланы Писанки не стало в результате тяжелой болезни. О недуге и последующей операции в Германии рассказал товарищ артистки актер Владислав Горянский. По его мнению, почившая звезда слишком сильно себя загружала, ведь в ее график входила работа на телевидении и в театре.

«Я Русе много раз говорил — ты в таком жестком режиме работаешь, отдыхай больше, находи время. Но она такой трудоголик, что для нее отдых был ненормальным состоянием. Хотя нужно было остановиться», — рассказал Горянский в беседе с vesti.ua.

Также Горянский разговаривал с ней буквально за пару дней до смерти, звезда была в хорошем и жизнерадостном настроении. После операции ей сначала стало лучше, а затем состояние резко ухудшилось.

«Я сейчас понимаю, почему она выбрала Германию — думала, что местные врачи ей помогут. Там Русе на днях сделали операцию, которая прошла успешно», — сказал собеседник.

Актер подытожил, что тревожным звоночком приближающейся болезни стало падение Писанки на сцене во время спектакля «Поезд «Одесса-мама», тогда она получила перелом ноги.

Неожиданная смерть Русланы Писанки потрясла и Россию, и Украину. Она скончалась на 57-году жизни. Коллеги рассказали, что звезда боролась с лишним весом при помощи жестких ограничений в питании и занятий спортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что незадолго до смерти Руслана Писанка пережила гибель родного человека.