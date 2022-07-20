Вайкуле рассказала о спасателе, который преследует ее всю жизнь: «Мне повезло»

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Знаменитость верит в сверхъестественные силы и считает, что людские проблемы посланы Вселенной не просто так.

Певица Лайма Вайкуле объяснила, как справляется с трудностями. Исполнительница верит в ангела-хранителя, который всегда помогает ей пережить страшные испытания. Самое тяжелое из них — рак груди. С этим недугом артистке пришлось бороться на пике своей славы — когда в 1989 году успешной вокалистке предложили контракт в США. Тогда Лайма Станиславовна была счастлива предложению, но улыбнувшейся удаче радовалась недолго, врачи диагностировали онкологию у певицы почти сразу после переезда в штаты.

Болезнь стала серьезным препятствием не только для развития дальнейшей карьеры, но и для жизни певицы. Вайкуле была на грани смерти, врачи делали все возможное, чтобы спасти звезду. Морально артистке было очень тяжело и в те года она ударилась в веру. По словам исполнительницы, после операции она сразу попросила принести библию в палату.

На тот момент вокалистке удалось победить рак груди. Это был тяжелый период жизни, который, по словам певицы, сделал ее гораздо сильнее. Она благодарна врачам и своему ангел-хранителю, что отвадил ее от беды.

«Но мне повезло — я в тот момент была в Америке, мне вовремя помогли. Иначе я бы сейчас с вами не разговаривала. Была на грани смерти… Но мой ангел-хранитель сильно работает. Думаю, испытания нам даются, чтобы мы стали лучше», — приводит ее слова сайт KP.RU.

Также артистка призналась, что если ей придется выбирать между любовью, славой, богатством и дружбой, то непременно выберет здоровье. С последним, кстати у звезды сейчас не все хорошо. Пережитый много лет назад рак снова вернулся в ее жизнь. Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Вайкуле подтвердили рецидив рака груди у певицы.