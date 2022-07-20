«Меня это заводит»: украинская певица Думанская кидала камни в россиян на Кипре

Фото: Instagram* / julia_dumanska

Представители шоу-бизнеса из Незалежной продолжают соревноваться друг с другом в неадекватном отношении к России и ее гражданам.

Украинская певица Юлия Думанская в эфире радио «Люкс ФМ» похвасталась тем, как бросала камни в участников автопробега в поддержку России и против русофобии на Кипре.

Масштабное мероприятие проходило в апреле в городах Пафос, Ларнака и Лимассол. Увидев автомобили с российскими флагами, Думанская, по ее словам, не смогла удержаться и бросилась в «атаку» на них.

«Инстинктивно я начинаю брать камни и бросаю. И получаю такую массу удовольствия от этого. Мне очень сыграл на руку светофор. На светофоре был красный. Они стоят, флаги развеваются, сигналят. И я прямым попаданием в одну машину, во вторую. Они начинают открывать окна, показывать жесты. А меня это еще больше заводит», — цитирует Думанскую Украина.ру.

Певицу немного расстроило, что никто из участников автопробега не вышел из машины, а ведь ей очень хотелось метнуть камень и в человека.

Также Думанская, постоянно проживающая на Кипре, пожаловалась на большое количество на острове русскоязычного населения и «лояльность к москалям» со стороны местных.

В неадекватности с Думанской может поспорить другой украинский певец — Потап. Недавно он презентовал в Израиле «жесткий» антироссийский хит со словами «ля-ля-ля, ля-ля-ля, мы прогнали москаля». Услышав песню, светская львица Виктория Боня заявила, что Потап в своей пещерной русофобии достиг более глубокого дна, чем его коллега и соотечественник Макс Барских.

Ранее 5-tv.ru рассказал о планах украинского певца Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, «положить свою жизнь на истребление русских».

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