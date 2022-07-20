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Все сложнее становится киевскому режиму принуждать своих же граждан воевать против народных республик.

Украинские националисты расстреливают сдающихся срочников под Авдеевкой. Об этом говорится в срочном сообщении властей Донецкой народной республики (ДНР).

«Они здесь, конечно, есть. Но в основном это заградотряды. Заградотряды, которые не дают отходить всушникам. Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, которых согнали сюда просто ради количества, и которые мрут как мухи, скажем так», — заявил РИА Новости командир батальона 9 полка Народной милиции Донецкой Народной республики с позывным «Хохол».

Он отметил, что возможности сдаться у украинских военных практически нет. Заградотряды расстреливают в спину.

Практика под угрозой жизни не давать возможности сдаться существует практически с начала проведения специальной военной операции ВС РФ. Причем, националисты расстреливают не только военных, но и гражданских, которые пытаются спастись на территории России. Так, расстреливали целыми семьями тех, кто пытался покинуть Мариуполь в первые дни осады города.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, боевики «Азова»* и «Правого сектора»* стреляли в своих «побратимов», пытающихся сбежать из Северска в ДНР. Основной целью жестоких действий была попытка удержать город под своим контролем. Но это им не удалось. В настоящее время Северск контролируется союзными силами.

* — запрещен в РФ.