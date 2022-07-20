Сюжет «Царевны-лягушки»: таролог рассказала, чем грозит эксгумация для Градского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Связана ли душа с физической оболочкой человека? Что будет, если побеспокоить останки?

Хужожник Никас Сафронов заявил о вероятной эксгумации тела умершего певца и композитора Александра Градского. Это может оказаться выгодным для тех, кто желает получить огромное наследство артиста. Долгое время родственники покойного не могут разобраться, кому перейдет большое состояние звезды. Однако мнение общественности разделилось: одна сторона поклонников не находит в выкапывании тела ничего странного, а другая считает такой способ решения конфликта негуманным. Какие последствия может понести эксгумация для души умершего? На этот вопрос ответила таролог Марианна Абравитова в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Конечно, ничем не опасно. Мы все прекрасно знаем, что наше тело — это некий скафандр для временного пребывания наших душ. После того как тело с физической и биологической точки зрения умирает, то душа переходит на более тонкие уровни. Поэтому то, что происходит здесь, с телом, например, эксгумация, кремация и все остальное — душу не волнует. Она уже сама по себе, ей это неинтересно. Она даже знает о том, что происходит с ее телом», — объяснила эксперт.

Таролог отметила, что в мире часто бывают случаи, когда прибегать к подобным процедурам необходимо. Например, выяснить родство или какие-то обстоятельства смерти. По ее словам, человеческая справедливость и вселенская божественная справедливость — совершенно разные вещи. Поэтому люди на земле могут спокойно проводить подобные процессы и не бояться за душу умершего. Она провела аналогию с русской сказкой «Царевна-лягушка», чтобы показать на примере, как выглядит подобные мероприятия с телом в глазах вселенной.

«Вспомним сказку про Царевну-лягушку, когда из кожи лягушки выходила царевна. Злопыхатели для того чтобы ее изничтожить, решили шкурку сжечь в печке. Однако для Царьевны ничего смертельного не произошло. Наоборот, по большому счету, произошло освобождение и царевна прекрасно завершила эту сказку», — сравнила Абравитова.

Она еще раз подчеркнула, что эту параллель провела для демонстрации того, что тело никак не принадлежит душе после биологической гибели человека, поэтому в случае с Градским родственники действительно могут провести эксгумацию для выяснения необходимых обстоятельств.

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