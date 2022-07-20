Лавров об умении Зеленского быстро менять позицию: «Артист по системе Станиславского»

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Глава Министерства иностранных дел России напомнил фразу, которую украинский лидер однажды сказал о жителях Донбасса.

Украинский президент Владимир Зеленский — артист, который придерживается «системы Станиславского», заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с RT.

«Есть же видеозаписи, как он отстаивал права русского языка, русской культуры. А сейчас… Артист по системе Станиславского. Переобувается очень быстро. Но то, что он говорил в интервью этой осенью… Его спросили, как он относится к людям, которые живут в Донбассе? Он сказал — вы знаете, бывают люди, а бывают особи. Это он сказал», — отметил Лавров.



Как ранее отмечал Лавров, украинский лидер очень убедительно играл демократа в сериале «Слуга народа», пока на самом деле не пришел к власти. По его словам, антироссийский сценарий, по которому сейчас играет глава Украины, пишут в Европе, а продюсируют в Америке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего больше всего боится и опасается Владимир Зеленский.

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