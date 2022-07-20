В Минобороны рассказали об уничтожении пусковой установки Harpoon под Одессой

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Российские бойцы не дают украинским бойцам даже времени на освоение новых вооружений.

Российская авиация ликвидировала американскую пусковую установку ракетного комплекса Harpoon под Одессой. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США», — рассказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, за сутки были ликвидированы восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Парасковиевка, Константиновка и Артемовск ДНР, Нововоронцовка Херсонской области и Терноватое Запорожской области.

При этом три дня назад Воздушно-космические силы РФ поразили целый склад ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО. Военный объект был расположен в Одессе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал об уничтожении недавно пополнившей арсенал Вооруженных сил Украины американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донбассе.