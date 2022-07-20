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Автобус с 33 детьми перевернулся в Алтайском крае

Мадлена Гришина 68
Автобус с 33 детьми перевернулся в Алтайском крае
Эксклюзив

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС России

На место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Солонешенского района Роман Кучин.

Автобус, в котором находились 33 ребенка и один взрослый, внезапно съехал с трассы и перевернулся в Алтайском крае. Авария произошла в Солонешенском районе.

По предварительной информации, травмы получили три ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также пострадал и водитель автобуса. Его состояние уточняется, как и другие подробности произошедшего.

На место ДТП уже выехал исполняющий обязанности прокурора Солонешенского района Роман Кучин. По факту случившегося будет проведена проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водовоз раздавил насмерть 13-летнего ребенка в Якутске.

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