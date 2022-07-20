ЦБ РФ частично закроет доступ к иностранным акциям для неквалифицированных инвесторов

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Такие меры необходимы для защиты финансового рынка страны.

Центральный Банк России представил новую концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов. Подобные изменения являются продолжением системной работы по ключевым направлениям развития финансового рынка, а также реакцией на новые риски.

Одна из таких мер предполагает ограничения по продаже иностранных акций гражданам без статуса квалифицированного инвестора.

«Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что из-за введенных санкций заблокированными оказались иностранные активы на счетах более пяти миллионов инвесторов. С конца февраля 2022 года задолженность клиентов перед 11 крупнейшими брокерами достигла 2,5 миллиарда рублей. При этом жалобы на блокировки поступают, в том числе и от квалифицированных инвесторов, количество которых за два года увеличилось в 2,7 раза.

«Сделки с иностранными ценными бумагами планируется временно включить в перечень доступных только квалифицированным инвесторам. Это объясняется прежде всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов», — говорится в пояснении.

Помимо всего, регулятор предлагает увеличить до шести с половиной миллионов рублей размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, а также пересмотреть требования к их структуре.

«Эти и ряд других новаций планируется реализовать решениями и нормативными актами Банка России, некоторые из них войдут в основу законопроектов. Предложения будут обсуждаться с законодателями, участниками рынка и Правительством», — пишет ведомство.

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