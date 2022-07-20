Друзья Вайкуле рассказали подробности о рецидиве рака у певицы: «Уколы красоты»

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Новость о возвращении болезни стала серьезным потрясением для близких и поклонников знаменитости.

Певица Лайма Вайкуле снова столкнулась со страшным недугом — американские врачи диагностировали у нее повторное развитие онкологии груди. Эту информацию подтвердили друзья артистки, раскрыв подробности случившегося.

«У Лаймы рецидив. Она только вернулась из Америки, там как раз планово проверялась, и врачи заметили, что недуг вернулся», — приводит их слова сайт KP.RU.

Новость об этом стала настоящим ударом для близких исполнительницы. Звезда всегда следила за собой и своим здоровьем, поэтому возвращение страшного недуга было исключено. Единственное, что смущает — это пристрастие артистки к уколам красоты. Вокалистка заботилась о своем внешнем виде и потому была частым гостем у косметологов.

«Лайма всегда очень следила за собой. Уколы красоты, пластика. А ведь все эти стволовые клетки до конца не исследованы, есть мнение, что такие омолаживающие инъекции могут вызвать онкологию. Так было с Александром Абдуловым, например, который тоже практиковал инъекции стволовых клеток», — предположили друзья певицы.

Действительно, последнее косметологическое вмешательство у исполнительницы было в 2017 году, тогда Вайкуле сделала круговую подтяжку лица. После этого звезда тщательно следила за красотой и поддерживала результат различными инъекциями.

«Лайма держится, уже планирует выступления в Юрмале. Она не хочет говорить про болезнь: дескать, пОшло рассказывать про свои болячки публично. Сейчас ей важны покой и поддержка близких», — признались близкие вокалистки.

Ухудшение здоровья - не единственная проблема артистки. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вайкуле испытывает финансовые трудности.