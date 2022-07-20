Какое наказание ждет должников по кредитам и коммунальным услугам?

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«Махровые» неплательщики рискуют остаться без крыши над головой. Но в каком именно случае?

Долги за коммуналку и ипотеку могут обернуться не только огромными штрафами и судебными разбирательствами. «Махровые» должники рискуют остаться без квартиры. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала юрист Тахмина Набиева.

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Первые меры, которые принимают кредиторы в отношении заемщиков — это пени и неустойка. То же самое касается тех, кто задерживает коммунальные платежи. А вот следующий этап для них — это уже суд, предупреждает эксперт.

«Чаще всего обращаются за вынесением приказа без вызова сторон, вы уже узнаете об этом по факту, когда возбуждается исполнительное производство», — пояснила Набиева.

По ее словам, истец может обратиться в суд уже не только с целью взыскания денежных средств, но и обратить его на имущество собственника. Причем есть вероятность остаться без крыши над головой в том случае, когда недвижимость не в залоге у кредитора. Но здесь речь идет об очень крупных долгах.

«Если банк присудил задолженность либо организация, которая предоставляет вам коммунальные услуги, возбужденно исполнительное производство, то приставы имеют право реализовать ваше имущество и погасить долги за счет этих денежных средств. Вы уже получите разницу, которая останется с реализации вашего имущества», — обращает внимание юрист.

От сумы от тюрьмы

Кроме того, добавляет она, среди прочих мер, которые может принять суд — арест имущества и счетов должника. Ему также могут запретить выезжать с территории страны. А если человек намеренно скрывал свои доходы, чтобы не платить по счетам, ему светит и уголовное наказание.

«При кредитном договоре и ипотечном вы можете быть привлечены к административной и к уголовной ответственности за непредоставление достоверных сведений. Например, по заработной плате либо за злостное уклонение от уплаты в особо крупном размере. То есть здесь уже зависит от того, какой размер задолженности при административной ответственности», — говорит эксперт.

Штраф в две тысячи рублей — это, пожалуй, лучшее чем может отделаться злостный неплательщик. Ведь при уголовной ответственности он рискует получить в качестве наказания принудительные работы. А у самых недобросовестных должников, если их вину докажут в суде, большие шансы оказаться в местах не столь отдаленных на целых десять лет. Поэтому, отмечает собеседник, счета лучше оплачивать вовремя. Даже если долги ну очень бьют по карману.

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